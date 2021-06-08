Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama: "Nijerya'nın ulusal çıkarları için Twitter askıya alındı"
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Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama: "Nijerya'nın ulusal çıkarları için Twitter askıya alındı"

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama: 'Nijerya'nın ulusal çıkarları için Twitter askıya alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, geçtiğimiz hafta ülke genelinde Twitter'ın askıya alınmasına değinerek, ulusal güvenlik ve barışı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, geçtiğimiz hafta ülke genelinde Twitter'ın askıya alınmasına değinerek, ulusal güvenlik ve barışı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Twitter'da 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit etmişti. Buhari resmi hesabından, "Ülkede olumsuz davranışlarda bulunanlar Nijerya iç savaşı sırasında meydana gelen yıkım ve can kayıplarının farkında değil. Onların anladıkları dil ile davranacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya platformu Twitter'ın, Buhari'nin paylaşımını silmesinin ardından ülke genelinde Twitter faaliyetleri süresiz olarak askıya almıştı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da ABD, İngiltere, Kanada, İrlanda ve Avrupa Birliği büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya gelen Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama düzenlediği basın toplantısında Twitter'ın askıya alınması kararını değerlendirdi. Onyeama, "Maalesef sosyal medya çoğu zaman insanların hayatında korkunç etkiler bırakıyor. Ülkenin birliğini de tehdit ediyor. Nijerya'nın ulusal çıkarları için Twitter askıya alındı" ifadelerini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin yaptığı paylaşımı ile ilgili yorum yapan Onyeama, Buhari'nin Nijeryalıların ve Nijerya'nın barış ve güvenliğini sağlamaya hevesli olduğunu ve hükümetin yalnızca ülkenin barış ve birliğini bozmayacak şeklinde sosyal medya kullanımına izin verebileceğini vurguladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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