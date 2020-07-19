Nijerya Dışişleri Bakanı Kovid-19'a yakalandı
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Nijerya Dışişleri Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Nijerya Dışişleri Bakanı Kovid-19'a yakalandı
19.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:27

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez Kovid-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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