Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Kovid-19'u yendi Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 haftadır karantinada olduğunu hatırlattı.

Kendisine en son yapılan Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını aktaran Onyeama, kendisine dua edenlere sonsuza kadar minnettar olduğunu ifade etti.

Bakan Onyeama, geçen ay Kovid-19'a yakalanmıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar 47 bin 290 Kovid-19 vakası görüldü, 956 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA