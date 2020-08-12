Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Kovid-19'u yendi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Kovid-19 testi negatif çıktı.
12.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:34
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Kovid-19 testi negatif çıktı.
Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 haftadır karantinada olduğunu hatırlattı.
Kendisine en son yapılan Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını aktaran Onyeama, kendisine dua edenlere sonsuza kadar minnettar olduğunu ifade etti.
Bakan Onyeama, geçen ay Kovid-19'a yakalanmıştı.
Nijerya'da şimdiye kadar 47 bin 290 Kovid-19 vakası görüldü, 956 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA