Nijerya, dijital para birimi "e-naira"yı piyasaya sürecek
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Nijerya, dijital para birimi "e-naira"yı piyasaya sürecek

Nijerya, dijital para birimi 'e-naira'yı piyasaya sürecek
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından "e-naira" adı verilen dijital para birimini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından "e-naira" adı verilen dijital para birimini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın "e-naira" adı verilen kendi dijital para birimini ekimde piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Emefiele, "e-naira"nın müşterilerin mevcut fonlarını banka hesaplarında tutabilecekleri bir cüzdan işlevi göreceğini söyledi.

"Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi" Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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