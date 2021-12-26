Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Shehu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Shehu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Shehu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Shehu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin karantinaya alındığı kaydedildi.

Shehu'ya Kovid-19 tanısı konulması sonrası kendisiyle görüşen Güvenlik Sorumlusu Aliyu Musa, Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed ile Devlet Başkanlığı Sekreteri Alhaji Tijani Umar'ın da karantinaya alındığı açıklandı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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