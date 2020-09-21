Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ganalı mevkidaşıyla görüştü Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ile bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ile bir araya geldi.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya Sorumlusu, Buhari Sallau, yaptığı açıklamada, iki liderin başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştüğünü bildirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke arasında bir yıldır devam eden ticari gerginliğe ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Nijerya ile Gana arasında sınır gerginliği

Nijerya hükümeti, sınırlarını, ülkeye kaçak yollarla mal getirildiği gerekçesiyle komşu ülke Gana'ya kapatmıştı. Geçen yıl alınan bu kararla iki ülke arasındaki ticari faaliyetler durma noktasına gelmişti.

Gana da buna cevaben ülkede bulunan Nijeryalıların dükkanlarını kapatmıştı.

İki ülke arasında bir yıldır devam eden gerginliği çözüme kavuşturmak için Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama da Ganalı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu