Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Zamfara eyaletini "uçuşa yasak" bölge ilan etti
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Zamfara eyaletini "uçuşa yasak" bölge ilan etti

03.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 02:08
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Zamfara eyaletini

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin, yaşanan şiddet olayları nedeniyle "uçuşa yasak" bölge olarak ilan edildiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin, yaşanan şiddet olayları nedeniyle "uçuşa yasak" bölge olarak ilan edildiği bildirildi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Zamfara eyaletinde son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkentteki konutunda Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüştü.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, toplantıdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Buhari'nin Zamfara eyaletini "uçuşa yasak" bölge ilan ettiğini belirtti.

Buhari'nin ayrıca bölgedeki altın madencilik faaliyetini yasakladığını kaydeden Monguno, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin derhal güvenliği sağlamasını emrettiğini söyledi.

Monguno, silahlı kişilerin kontrolündeki tüm bölgelerin geri alınacağını işaret ederek, "Silahlı kişilere karşı operasyonları düzenlerken sivillerin hayatını kaybetmelerini göze alamayız. Artık şantajlara uğramayacağız. Hükümetin iradesini ortaya koyma sorumluluğu var." dedi.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı. Kaçılan öğrencilerin 279'u dün kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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