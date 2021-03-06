Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Başkan Yardımcısı Osinbajo, Kovid-19 aşısı oldu
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Başkan Yardımcısı Osinbajo, Kovid-19 aşısı oldu

06.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:18
Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Başkan Yardımcısı Osinbajo, Kovid-19 aşısı oldu

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Devlet Başkanı Buhari ve Başkanı Yardımcısı Osinbajo, devlet başkanlığı konutunda canlı yayında COVAX tarafından teslim edilen AstraZeneca/Oxford aşısı yapıldı.

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, Buhari ve Osinbajo'ya elektronik Kovid-19 aşı kartı teslim etti.

Nijerya, 2 Mart'ta COVAX'tan 3 milyon 924 AstraZeneca/Oxford aşısı teslim almıştı.

Ülkede dün başlatılan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında ilk olarak sağlık çalışanlarına aşılanmıştı.

Nijerya'da toplam 158 bin 42 Kovid-19 vakası görüldü, 1954 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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