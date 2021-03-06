Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Başkan Yardımcısı Osinbajo, Kovid-19 aşısı oldu

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.