Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki güvenlik kurumları arasında daha fazla iş birliği istedi
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki güvenlik kurumları arasında daha fazla iş birliği istedi

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki güvenlik kurumları arasında daha fazla iş birliği istedi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki güvenlik sorunlarıyla mücadele için kurumlar arasında daha fazla iş birliği yapılmasını istedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki güvenlik sorunlarıyla mücadele için kurumlar arasında daha fazla iş birliği yapılmasını istedi.

Buhari, ülkede uçak kazasında hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru'nun yerine atanan Tümgeneral Farouk Yahaya, Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor ve Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile başkent Abuja'daki konutunda görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Buhari, görüşmede, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele için güvenlik kurumları arasında daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Nijerya'da güvenlik konusunda çok fazla baskı olduğunun altını çizen Buhari, yeni atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Yahaya'ya yeni talimatlar verdi.

Savunma Bakanı Magashi de ülkenin kuzeyinde artan saldırılar, adam kaçırma ve suç konularının önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Magashi, halkı korumanın polisin anayasal sorumluluğu olmasına rağmen, ordunun da kuzey bölgesindeki uzun süreli tehditlerle mücadele için daha fazla destek sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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