Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia etti
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia etti

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki terör örgütü Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki terör örgütü Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Buhari, yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Başkanı Çadlı Mahamat Saleh Annadif ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Buhari görüşmede, Nijerya'daki Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia ederek, Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki güvensizliğe karşı birlik olma çağrısı yaptı.

Bölgedeki güvenlik sorunlarını "muazzam" olarak nitelendiren Buhari, Boko Haram'ın Nijerya ve bazı komşu ülkelerde masum kişileri öldürürken, Mali'de ise militanların ülkenin çoğu bölgeleri işgal ettiğini kaydetti.

Buhari, Çad'ın Nijerya'nın komşusu olduğunu anımsatarak, "(Annadif), Mali'de 5 yıl görev yaptıktan sonra Sahel'i etkileyen konularda engin deneyimin var. Umarım ülkeleri etkileyen sorunlarla yüzleşmek için birlikte çalışmaya yönlendirirsiniz." ifadelerini kullandı.

Annadif ise Nijerya'nın Batı Afrika'daki önemli rolünü bildiği için atanmasından kısa bir süre sonra ziyarete geldiğini, Sahel bölgesinin sorunlarına oldukça aşina olduğunu ve başarılı olması için Nijerya'nın yardımının gerekeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki Boko Haram tehdidinin Libya'daki istikrarsızlıktan kaynaklandığını iddia etti - Haberler
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