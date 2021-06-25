Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitmekten vazgeçti

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmekten vazgeçtiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmekten vazgeçtiği bildirildi.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için Londra'ya gitmekten vazgeçtiğini belirtti.

Adesina, "Başkanın yeni yolculuk tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak." ifadesini kullandı.

Buhari, sağlık kontrolü için Londra'ya gitmek üzere bu sabah yola çıkacağını duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması, ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu