Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için yine İngiltere'ye gidiyor
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için yine İngiltere'ye gidiyor

Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için yine İngiltere'ye gidiyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceği bildirildi.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için Londra'ya gitmek üzere yarın sabah yola çıkacağını belirtti.

Adesina, Buhari'nin temmuzun ikinci haftasında ülkeye döneceğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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