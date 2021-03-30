Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti

Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, sağlık kontrolü için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

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Kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere'de halk park ve bahçelere akın etti

Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, sağlık kontrolü için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için Londra'ya gitmek üzere yola çıktığını belirtti.

Adesina, Buhari'nin nisanın ikinci haftasında ülkeye döneceğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun sürede yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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