Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ordunun, isyancılarla mücadelede yeni stratejiler geliştirmesini istedi
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ordunun, isyancılarla mücadelede yeni stratejiler geliştirmesini istedi

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ordunun, isyancılarla mücadelede yeni stratejiler geliştirmesini istedi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkedeki isyancılarla mücadele için ordunun stratejisini değiştirmesi çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkedeki isyancılarla mücadele için ordunun stratejisini değiştirmesi çağrısı yaptı.

Buhari, Nijerya Ordusu Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ülkenin terör örgütleri ve silahlı kişilerin saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ordunun ülkedeki isyancılarla mücadele için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğine işaret eden Buhari, "Nijerya ordusunun subaylarının, harekatın mevcut aşamasında kalpleri ve zihinleri kazanmaya yönelik yeni stratejiler, yöntemler ve teknikler geliştirmede proaktif olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkenin bazı bölgelerindeki iç güvenliği normale döndürdüğü için ordunun övgüyü hak ettiğini söyledi.

Terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde hayatın normale döndüğünü vurgulayan Buhari, "Ordunun verdiği mücadeleyle bugün eyaletteki devlet kurumları ve özel işletmeler, yeniden çalışmaya başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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