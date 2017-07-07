Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin Sağlık Durumu

Nijerya Hristiyan Yaşlıları Birliği (SONCEF), uzun süredir İngiltere'de tedavi gören Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin sağlık durumuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.



SONCEF yaptığı yazılı açıklamada, sağlığına kavuşması için dua ettikleri Buhari'nin son durumunun biran önce kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.



Öte yandan Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaleti genelinde bugün, Buhari'nin sağlık durumunun düzelmesi amacıyla toplu dua merasimlerinin yapılması için resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.



Tedavi amacıyla 19 Ocak'ta Londra'ya geçen, 2 ay sonra Nijerya'ya dönen Buhari, bir süre önce tekrar Londra'ya gitmişti. Buhari'nin Londra'da ne kadar kalacağı bilinmiyor. Nijerya hükümeti, başkan yardımcısı liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.



Buhari'nin Medya Danışmanı Femi Adesina, Devlet Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili, "Başkan Buhari, kaygılanacak hiçbir şeyi olmadığı konusunda Nijeryalılara garanti veriyor. O, halkın duaları ve iyi niyetli dileklerinden dolayı çok memnun." açıklamasını yapmıştı.



Fulani kökenli 74 yaşındaki Buhari, darbeyle 31 Aralık 1983'te Devlet Başkanlığı görevine geldi.



Buhari'nin bu görevi 27 Ağustos 1985'te sona erdi. Nijerya ordusundan tümgeneral rütbesiyle emekli olan Buhari, 2015 genel seçimlerini kazanarak yeniden Devlet Başkanlığı görevini üstlendi.