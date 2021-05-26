Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

Devlet Başkanı Buhari, Menfi ile başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda basına kapalı görüştü.

Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina'nın yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanı görüşmede, istikrarlı veya istikrarsız bir Libya'nın Nijerya da dahil tüm Çad Gölü Havzası bölgesindeki ülkeler için etkili olduğunu belirtti.

Buhari, Çad ve Nijer Cumhuriyetlerin Libya ile geniş sınırlara sahip olduğuna işaret ederek, "Bu ülkeler bizim de yakın komşularımız. Onları etkileyen her şey bizi etkiler. Libya'nın istikrarı veya istikrarsızlığı bizi doğrudan etkileyecek." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın güvenliğinin kendisi için bir öncelik olduğunu altını çizen Buhari, bir ülke veya kurumu, güvence altına alınmadıkça verimli bir şekilde yönetmenin hiçbir yolu olmadığını kaydetti.

Buhari, Menfi'nin Abuja'da düzenlenen Çad Gölü Havzası Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları Olağanüstü Zirvesi'ne katılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi de Libya'nın hızlı geliştiğini ifade ederek, "Şu anda sahada aktif olan bir hükümetimiz var. ve Demokratik seçimleri ise zamanı gelince yapılacak." ifadesini kullandı.

Libya ile Nijerya arasındaki petrol ve tarım alanlarındaki ilişkilerin tarihsel olduğunu vurgulayan el-Menfi, bunun, bir ülkenin diğerini görmezden gelemeyeceği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Menfi, iki ülkenin ortak iş birliğinin ve önceki anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesini arzuladığını vurguladı.

Buhari, eski Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümünden sonra ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere dün Abuja'da, Çad Gölü Havzası Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları Olağanüstü Zirvesi düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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