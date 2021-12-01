Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja'ya gelen Ramaphosa, Nijeryalı mevkidaşı Buhari ile Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Buhari, Ramaphosa'nın Nijerya'ya ziyaretini yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yarattığı korkuya rağmen başarılı olarak nitelendirdi.

Buhari, ziyarette iki ülke arasında gençlerin gelişimi, kadın ve çocukların güçlendirilmesi gibi çeşitli alanlarda yeni mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

Nijerya ile Güney Afrika arasında mevcut askeri iş birliği, enerji, madencilik, petrol ve gaz mutabakat zaptlarının da gözden geçirildiğini ifade eden Buhari, "İki ülkenin Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (AfCFTA) tam olarak yararlanmak için çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

"Seyahat kısıtlamaları keyfi ve ayrımcılık"

Ramaphosa, varyant nedeniyle bazı Batılı ülkelerce Afrika ülkelerine getirilen seyahat kısıtlamalarının keyfi, ayrımcı, bilim dışı ve uzun vadede verimsiz olduğunu vurguladı.

Söz konusu kısıtlamadan etkilenen ülkelerin ekonomisinin olumsuz etkileneceğine işaret eden Ramaphosa, Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirmeyen ülkelere teşekkürlerini iletti.

Ramaphosa, Omicron nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında buldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet