Nijerya Devlet Başkanı Buhari eğitim zirvesine katılmak ve sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, eğitim zirvesine katılmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, eğitim zirvesine katılmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği bildirildi.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin, Londra'da düzenlenecek Küresel Eğitim Ortaklığının (GPE) Küresel Eğitim Zirvesi'ne katılmak için yola çıktığını belirtti.

Adesina, bu zirvenin, liderlere, GPE'nin yaklaşık 90 ülke ve bölgede eğitim sistemlerinin dönüştürülmesine yardımcı olma çalışmalarını desteklemek için beş yıllık taahhütlerde bulunma fırsatı da sunacağının altını çizdi.

Zirvede, Buhari'nin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ikili bir görüşme yapacağını ifade eden Adesina, Buhari'nin zirveden sonra da daha önce planladığı bir sağlık kontrolü için Londra'da birkaç gün kalacağını aktardı.

Adesina, Buhari'nin ağustosta Nijerya'ya döneceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması, ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu