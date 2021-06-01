Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den kaçırılan medrese öğrencilerinin derhal serbest bırakılması çağrısı
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den kaçırılan medrese öğrencilerinin derhal serbest bırakılması çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den kaçırılan medrese öğrencilerinin derhal serbest bırakılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Niger eyaletindeki bir medreseden kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Niger eyaletindeki bir medreseden kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı açıklamaya göre, Buhari, 30 Mayıs'ta Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde yaşanan olayları kınadı.

Kaçırılan öğrencileri kurtarma operasyonuna katılan tüm kurumları ellerinden gelenden daha fazlasını yapmaya çağıran Buhari, öğrencilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Buhari ayrıca ilgili devlet kurumlarına, kaçırılan öğrencilerin ailelerine destek verilmesi talimatı verdi.

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Ulusal basında çıkan haberlerde 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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