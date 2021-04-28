Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ABD'ye "AFRICOM'un merkezini Afrika'ya taşıma" çağrısı
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ABD'ye "AFRICOM'un merkezini Afrika'ya taşıma" çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ABD'ye 'AFRICOM'un merkezini Afrika'ya taşıma' çağrısı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ABD Afrika Kuvvetlerinin (AFRICOM) merkezinin Afrika'ya taşınması çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ABD Afrika Kuvvetlerinin (AFRICOM) merkezinin Afrika'ya taşınması çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile çevrim içi görüştü.

Buhari, görüşmede Afrika'da artan güvenlik olaylarına işaret ederek ABD'den AFRICOM'un merkezini, Almanya'nın Stuttgart kentinden Afrika'ya taşımasını istedi.

Güvenlik sorunlarıyla mücadele Nijerya ve Batı Afrika ülkeleri için uluslararası toplumlarından destek isteyen Buhari, "Nijerya'daki güvenlik sorunları bizim için büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sahel, Orta ve Batı Afrika yanı sıra Çad Gölü Havzası'ndaki mevcut karmaşıklar bizi olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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