Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Afrika İçi Ticaret Fuarı'na katıldı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde düzenlenen "Afrika İçi Ticaret Fuarı"na katıldı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre Buhari, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın zorluklarının çoğunun, temel gereksinimlerin üretimini evcilleştirememek ve dinamik genç nüfusuna iş sağlamak için yıllar içinde yetersiz kalmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) yaratılmasının özellikle kamu ve özel sektörün aktif iş birliği ile işe yarayacağına dair iyimserliğini dile getiren Buhari, serbest ticaret girişiminin uygulanması için destek çağrısında bulundu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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