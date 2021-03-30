Nijerya, demir yolu projesi için Çin'den 2,5 milyar dolar kredi aldı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, demir yolu projesini finanse etmek için Çin'den 2,5 milyar dolar kredi aldı.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, demir yolu projesini finanse etmek için Çin'den 2,5 milyar dolar kredi aldı.

Nijerya Ulaştırma Bakanı Rotimi Amechi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin Lagos'u İbadan'a bağlayan demir yolunun inşası için Çin'den 2,5 milyar dolar kredi aldığını bildirdi.

Amechi, hükümetin demir yolu hattını ülkenin limanlarına kadar genişletme kararının ülkeye ekonomik fayda sağlayacağını kaydetti.

Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varil başına ortalama 40 dolar fiyatla günlük 1,86 milyon varil ham petrol çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu