Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Vivirt City" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Vivirt City" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 9 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi bugün saat 06.04'te Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.
Toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli Liberya bayraklı gemi, 2021'de inşa edilmişti.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri