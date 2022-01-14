Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Arctic Lady" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Arctic Lady" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi dün saat 21.17'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne ulaştı.
Toplam 147 bin 835 metreküp kapasiteli, Norveç bayraklı gemi 2006'da inşa edilmişti.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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