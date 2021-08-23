Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abuja II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abuja II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 9 Ağustos'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi saat 03.41'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

2016'da inşa edilen Bermuda bandıralı gemi, 170 bin metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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