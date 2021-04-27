Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 14 Nisan'da Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi dün saat 09.45'te Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli ???????Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer