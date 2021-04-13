Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

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Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Mart'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi, dün öğle saatlerinde Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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