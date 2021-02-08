Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

08.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:42
Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi 6 Şubat öğle saatlerinde Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Buse Varol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 10:43:31. #1.16#
title