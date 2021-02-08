Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
08.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:42
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi 6 Şubat öğle saatlerinde Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 177 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer