Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
27.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:34
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Kano" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 26 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Kano" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 26 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi dün saat 13.20'de BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaştı.
Toplam 148 bin 565 metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2007'de inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer