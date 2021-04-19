Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 26 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 26 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
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Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 26 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 14 Nisan'da Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Moritanya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 26 Nisan'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer