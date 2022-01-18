Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 23 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 23 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 23 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Vivirt City" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Vivirt City" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 9 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli geminin, 23 Ocak'ta Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne yanaşması planlanıyor.

Liberya bayraklı gemi, 2021'de inşa edilmişti.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Doğalgaz, Türkiye, Nijerya, Ocak, Ekonomi, Haber

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