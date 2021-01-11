Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
11.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:16
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abuja II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abuja II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Kongo açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 20 Ocak'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer