Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Lokoja" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Lokoja" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, bugün Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Kamerun açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 148 bin 471 metreküp kapasiteli geminin, 20 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi, 2006'da inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer