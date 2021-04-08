Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 12 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak
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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 12 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 12 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Mart'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İspanya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 12 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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