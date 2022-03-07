Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler

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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Şubat'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Cebelitarık Boğazı açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 11 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Doğalgaz, Nijerya, Türkiye, Mart, Ekonomi, Haberler

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