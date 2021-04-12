Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan dev doğal gaz tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan dev doğal gaz tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Tankerin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş Limanı'na gideceği öğrenildi.

29 Mart 2021 tarihinde Nijerya'nın Bonny Limanı'nda yola çıkan 'LNG BONNY II' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri, 15 gün deniz yolculuğunun ardından bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan tanker, Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını da geçerek, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

6 yıl önce inşa edilen tanker gemisi, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde. 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz taşıma kapasitesi olan Bermuda bandıralı dev geminin, Botaş Limanı'na sıvılaştırılmış doğal gazı boşalttıktan sonra geri döneceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Nijerya'dan yola çıkan doğal gaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:52:16. #1.14#
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