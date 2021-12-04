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Nijerya'dan Mali'ye 62 asker gönderildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'dan Mali'ye 62 asker gönderildi

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 62 asker, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görev almak üzere Mali'ye gönderildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 62 asker, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görev almak üzere Mali'ye gönderildi.

Nijerya Ordu Eğitim Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hassan Dada, askerleri uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, askerlerin barış gücüne katılmak üzere Bamako'ya gideceklerini belirtti.

Dada, orduyu, Mali'deki operasyon sırasında kendilerinden herhangi bir korkaklık veya görevi kötüye kullanma eylemine müsamaha göstermemeleri konusunda uyardı.

Görev sırasında askerlerin profesyonel olarak cesaret göstermeleri çağrısında bulunan Dada, Mali halkının kültürel duyarlılığına saygı göstermelerini tavsiye etti.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Bugüne kadar 230'dan fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor. Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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