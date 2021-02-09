Nijerya'dan Kamerun'a Boko Haram'la mücadelede askeri destek
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Nijerya'dan Kamerun'a Boko Haram'la mücadelede askeri destek

09.02.2021 01:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:32
Nijerya'dan Kamerun'a Boko Haram'la mücadelede askeri destek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya terör örgütü Boko Haram ile mücadelede komşu ülke Kamerun'dan askeri destek geldiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya terör örgütü Boko Haram ile mücadelede komşu ülke Kamerun'dan askeri destek geldiği belirtildi.

Ülkede yeni atanan Genelkurmay Başkanı General İbrahim Attahiru, yıllardır Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletindeki operasyonel askerleri ziyaret etti.

Attahiru, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun Boko Haram teröristlerini ülkenin kuzeydoğu bölgesinden temizlemek için komşu Kamerun güçleriyle birlikte çalıştığını belirtti.

Bölgedeki terör saldırılarını sona erdirmek için yeni bir operasyonel strateji olduğunu işaret eden Attahiru, "Şu anda teröristleri yok etmek için Kamerun güçleriyle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra gelen askerleri operasyona alınacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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