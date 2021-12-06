Nijerya'dan İngiltere'ye "kırmızı liste" tepkisi - Haberler
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Nijerya'dan İngiltere'ye "kırmızı liste" tepkisi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'dan İngiltere'ye

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle İngiltere'nin ülkesini kırmızı listeye almasına tepki gösterdi.

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle İngiltere'nin ülkesini kırmızı listeye almasına tepki gösterdi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Nijerya hakkında aldığı kararın haksız ve ayrımcı olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine kararını derhal geri çekmesi çağrısında bulan Muhammed, "İngiliz hükümeti ve diğerlerinin bu eylemine karşı (Nijerya) Kovid-19'la Mücadele Komitesinin uygun şekilde cevap vereceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire ise İngiltere hükümetinin Nijerya'ya karşı aldığı karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Kovid-19'u yönetmenin birçok yolu olduğunun altını çizen Ehanire, Omicron varyantı hakkında hala pek bir şey bilmezken Nijerya'ya böyle bir karar uygulanmasının yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere, Omicron varyantı nedeniyle bugünden itibaren Nijerya'yı kırmızı listeye aldı.

Şimdiye kadar 2 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 214 bin 622 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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