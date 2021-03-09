Nijerya'dan İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon avro iade edilecek
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Nijerya'dan İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon avro iade edilecek

09.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:50
Nijerya'dan İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon avro iade edilecek

Nijerya'nın petrol zengini eski Delta Eyaleti Valisi James Ibori döneminde, İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon avronun ülkeye iade edileceği bildirildi.

Nijerya'nın petrol zengini eski Delta Eyaleti Valisi James Ibori döneminde, İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon avronun ülkeye iade edileceği bildirildi.

İngiltere'nin Abuja Büyükelçisi Catriona Laing ve Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, başkentteki Adalet Bakanlığında mutabakat anlaşması imzaladı.

Büyükelçi Laing, anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, Ibori'nin İngiltere'ye kaçırdığı 4,2 milyon avronun ailesi ve arkadaşlarından alındığını belirtti.

Laing, söz konusu paraların Nijerya hükümetine teslim edileceğini kaydetti.

Pek çok Nijeryalının İngiltere'ye para kaçırmayı alışkanlık haline getirdiğini ve bunun iki ülke arasındaki güveni etkilediğini vurgulayan Liang, "Bundan sonra İngiltere'nin para kaçırma ve suç işleme yeri olarak kullanılmasına izin verilmeyecek." dedi.

Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Malami de geri gönderilecek paranın otoyol ve köprü inşası için kullanılacağını kaydetti.

Ülkede 1999-2007'de Delta eyaleti valisi olarak görev yapan James Ibori, 2012'de İngiltere mahkemesince kara para aklamaktan 13 yıl hapis cezasına çaptırılmış, 2016'da serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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