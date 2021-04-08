Nijerya'dan gençlerin desteklenmesi ve yenilikçi teknolojiye katılım çağrısı

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Liderler Zirvesi'nde, gençlerin desteklenmesi ve yenilikçi teknolojiye katılım çağrısı yaptı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Liderler Zirvesi'nde, gençlerin desteklenmesi ve yenilikçi teknolojiye katılım çağrısı yaptı.

Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleşen D-8 Zirvesi'nde konuşan Bakan Onyeama, Dördüncü Sanayi Devrimi'ndeki hızlı gelişmeye bakıldığında, D-8'in genç nesle daha fazla yatırım yapma ve gelecek için destekleme ihtiyacının zorunlu hale geldiğine işaret etti.

Gençlerin desteklenmesi ve yenilikçi teknolojiye aktif katılımlarının önemli olduğunu belirten Onyeama, "Gençleri, yeniliğin itici koltuğuna oturtacak bir alan oluşturmalıyız." dedi.

Onyeama, genç dijital girişimcileri eğitmek ve desteklemek için D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı'nın mevcut platformundan yararlanmasının gerektiğine dikkati çekerek, mesleki eğitime erişimi iyileştirmeye ve gençler için daha fazla teşvik sağlamaya öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Birbirimizi desteklememiz ve yükseltmemiz gerekiyor"

D-8'in küresel ekonomik sistemde önemli bir aktör haline gelmesinin önemine değinen Onyeama, "Ekonomik kalkınmanın üst basamaklarına ilerlemek için birbirimizi desteklememiz ve yükseltmemiz gerekiyor. Nijerya, birlikte gelişmemiz için teknolojinin ve en iyi uygulamaların üye ülkelerimiz arasında gerçekten paylaşılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

2017-2021'de D-8'in dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'ye şükranlarını sunan Onyeama, dönem başkanlığını devralan Bangladeş'e başarılar diledi.

Onyeama, görev süresi aralıkta sona erecek D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari'nin yerine Nijerya'nın adayı Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam için destek istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu