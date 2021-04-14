Nijerya'dan gelen dev tanker, Tekirdağ'da

NİJERYA açıklarından 15 gün önce hareket eden, 'LNG Bonny II' adlı, sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine ulaştı.

NİJERYA açıklarından 15 gün önce hareket eden, 'LNG Bonny II' adlı, sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine ulaştı.

Nijerya'nın Bonnya Limanı'ndan gelen ve Çanakkale Boğazı üzerinden Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş tesislerine 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz getiren 'LNG Bonny II' adlı gemi, limana yanaşıp, gaz boşaltma işlemini gerçekleştirdi. 6 yıl önce inşa edilen dev tankerin, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN