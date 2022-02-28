Nijerya'daki terör örgütü ISWAP'ın saldırısında ölü sayısı 25'e çıktı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, bir askeri yetkili, ISWAP üyelerinin Borno eyaletinin Sabon Gari'de düzenlediği saldırının ardından 12 kişinin cesedine daha ulaşıldığını söyledi.

Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 yükseldi.

Yetkili, çok sayıda kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin kundaklandığını aktardı.

ISWAP üyelerinin 26 Şubat'ta düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.