Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
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Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ABUJA (AA) Nijerya'nın Niger eyaletinde 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

ABUJA (AA) Nijerya'nın Niger eyaletinde 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini belirtti. Bagudu, çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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