Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 76'ya çıktı
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Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 76'ya çıktı

Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 76'ya çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yolcu teknesinin 26 Mayıs'ta Ngaski bölgesinde alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya çıktığını belirtti.

Nijerya'nın Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yolcu teknesinin 26 Mayıs'ta Ngaski bölgesinde alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya çıktığını belirtti.

Bagudu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin kurtarıldığını belirterek, çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Vali Bagudu, eyalet hükümetinin daha fazla can ve mal kaybını önlemek için mevcut denizcilik yasalarını tekrar gözden geçireceğini de söyledi.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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