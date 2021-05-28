Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölülerin sayısı 53'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölülerin sayısı 53'e yükseldi

Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölülerin sayısı 53'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Niger eyaletinde 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının, 53'e çıktığı bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının, 53'e çıktığı bildirildi.

Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, yolcu teknesinin 26 Mayıs'ta Ngaski bölgesinde alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 27 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Wara, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini, 26 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

Kazada hala onlarca kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'daki teknenin alabora olması sonucu ölülerin sayısı 53'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:51:22. #1.15#

title