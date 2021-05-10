Nijerya'daki silahlı saldırılarda son 1 haftada 85 kişi öldürüldü, 17 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki silahlı saldırılarda, son 1 haftada 85 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki silahlı saldırılarda, son 1 haftada 85 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kaçırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, güvenlik sorunları nedeniyle pazartesi gününden bu yana ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlendi.

Ülkede, hafta başından bu yana 85 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Eski Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar, ülkedeki güvenlik sorunlarının korkunç olmaya başladığını söyledi.

Abubakar, son zamanlarda terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları nedeniyle hiçbir yerin güvenli olmadığını kaydederek, "Ülkenin güvenlik durumu gittikçe kötüleşiyor ve bu, çiftlikler, pazarlar, okullar, evler, camiler, kiliseler ve kentsel alanların tümünü etkiledi." ifadesini kullandı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu