Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'daki silahlı saldırılarda bir haftada 120 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, artan silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada en az 120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, artan silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada en az 120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, güvenlik sorunları nedeniyle 24 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Bu saldırılarda aralarında 2 polisin ve 2 askerin bulunduğu en az 120 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, onlarca kişi de kaçırıldı.

Saldırıların çoğu ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde silahlı çeteler tarafından düzenlendi.

Nijerya'nın kuzeybatısında, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyerek bölge halkını rehin alıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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