Nijerya'daki şiddet olaylarında geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğü iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'daki şiddet olaylarında geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğü iddia edildi

Nijerya'daki şiddet olaylarında geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Prof. Wole Soyinka, ülkede devam eden silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Prof. Wole Soyinka, ülkede devam eden silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Prof. Soyinka, "Sonsuz Gençlik Şehitliği" başlıklı makalesinde, Nijerya'da kaçırma ve silahlı saldırı olaylarının devam ettiğini belirtti.

Ülke genelinde geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü iddia eden Soyinka, 44 kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Soyinka, ülkedeki şiddet olaylarının herhangi bir eyalet, etnik grup veya dinle sınırlı olmadığını da kaydetti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'daki şiddet olaylarında geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğü iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 01:41:48. #1.16#

title