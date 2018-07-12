Nijerya'daki Şiddet Olayları

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Missal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette iki grubun arasında çıkan çatışmalarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Missal, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu çatışmalarda yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın ise çalındığını ifade etti.

Bölge sakinlerinin çatışma bölgesinden göç etmeye başladığı kaydedildi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı 11 köyde geçen ay çıkan çatışmalarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mambilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.